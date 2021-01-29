Начальник управления Росгвардии по Вологодской области Сергей Иванов покидает свой пост

29.01.2021 [Общество]

Глава управления Росгвардии по Вологодской области Сергей Иванов покидает свой пост. Эту информацию NewsVo подтвердили в пресс-службе управления.

— Да, это действительно так. Сергей Иванов выходит на пенсию по выслуге лет, — отметил собеседник NewsVo.

Кто возглавит управление после ухода Иванова, пока не известно.

Ранее NewsVo сообщал, что Сергей Иванов была назначен начальником управления нового силового органа – Росгвардии  – Вологодской области  в 2016 году. До этого он был заместителем начальника областной полиции по охране общественного порядка. Еще ранее возглавлял полицию Вологды. Тогда же Сергей Иванов дал интервью нашему изданию

 

Тэги: Росгвардия

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