Начальник управления Росгвардии по Вологодской области Сергей Иванов покидает свой пост

Глава управления Росгвардии по Вологодской области Сергей Иванов покидает свой пост. Эту информацию NewsVo подтвердили в пресс-службе управления.

— Да, это действительно так. Сергей Иванов выходит на пенсию по выслуге лет, — отметил собеседник NewsVo.

Кто возглавит управление после ухода Иванова, пока не известно.

Ранее NewsVo сообщал, что Сергей Иванов была назначен начальником управления нового силового органа – Росгвардии – Вологодской области в 2016 году. До этого он был заместителем начальника областной полиции по охране общественного порядка. Еще ранее возглавлял полицию Вологды. Тогда же Сергей Иванов дал интервью нашему изданию.