Присяжные вынесли обвинительный вердикт двум мужчинам, обвиняемым в жестоком убийстве никольчанина

29 января в Вологодском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт 36-летнему жителю Череповца и 39-летнему жителю Вологды, которые, по версии следствия, причастны к гибели жителя деревни Ермаково в Никольском районе. Как ранее сообщал NewsVo, мужчина пропал 9 мая, в ходе поисковой операции его тело с признаками насильственной смерти обнаружили на следующий день в пяти километрах от деревни, у кромки реки Каменка.

— Дом пропавшего мужчины оказался открыт, а на крыльце следователи обнаружили следы крови. В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий следователям СКР и полицейским удалось установить личности двух мужчин 1985 г. р. и 1981 г. р., подозреваемых в причастности к гибели жителя деревни. Ими оказались приехавшие из Вологды и Череповца на майские праздники родственники местных жителей, не ладившие с погибшим до его смерти, — сообщало ранее СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии обвинения, вечером 8 мая 2020 года пьяные подсудимые пришли к жителю Ермаково за спичками. На крыльце дома они поссорились, в итоге приезжие избили хозяина руками и ногами. Тот пообещал обратиться в полицию, и тогда подсудимые задушили мужчину предметом из гибкого материала, который в ходе следствия найден не был.

— Вину в совершении преступления, предусмотренного п. а. ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), оба подсудимых признали. Однако вину в убийстве они перекладывали друг на друга, — сообщает пресс-служба судов.

Присяжные единодушно признали их виновными в совершении преступлений, но заслуживающими снисхождения. В среду, 3 февраля, стороны приступят к обсуждению последствий вердикта уже без присяжных заседателей.