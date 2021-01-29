Директора кирпичного завода в Соколе будут судить за сокрытие от налоговой 30 млн рублей

Гендиректор ОАО «Соколстром» предстанет перед судом за сокрытие денег и имущества от налоговой. По версии следствия, преступление было совершено мужчиной с сентября 2017 года по январь 2019 года.

Следователи полагают, что руководитель предприятия, зная о том, что у фирмы есть задолженность по налогам, скрыл денежные средства в размере более 31 млн рублей, а также имущество на сумму более 15 млн. рублей посредством взаиморасчетов между контрагентами.

— Таким образом, злоумышленник, умышленно создав ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах организации, вывел их из-под механизма принудительного взыскания налоговыми органами недоимки по налогам и сборам, чем причинил ущерб государству в размере более 27 млн. рублей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно производится взыскание недоимки по налогам). Материалы дела переданы в Сокольский районный суд.

На сайте компании размещена информация о том, что «Соколстром» - это сокольский завод по изготовлению и производству кирпича. По данным базы "Контур. Фокус", фирма задолжала по налогам и сборам более 28 млн рублей.