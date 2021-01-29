Срок сдачи нового дома культуры в Нюксенице перенесли на конец 2021 года

Новый дом культуры в Нюксенице не достроили, как это планировалось, в 2020 году, и теперь срок сдачи объекта сместили на конец 2021 года. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети сообщил губернатор Вологодской области.

— Мы тоже ждем с нетерпением этого события, потому что объем средств, который выделен по программе «Газпромом» колоссальный. Но сейчас идет корректировка проектно-сметной документации, потому что строителями выявлены дополнительные работы, которые требуют дополнительного финансирования. Мы договорились с компанией «Газпром», что эти средства будут дополнительно выделены. По контракту срок сдачи этого дворца культуры — 15 октября. Надеюсь, что до конца этого года все работы будут завершены, обязательно приеду к вам на торжественное открытие, — заявил Кувшинников.

Госконтракт на строительство дома культуры заключили еще в 2019 году. ООО «Восток Строй» должно было выполнить работы к августу 2020 года за 156, 026 млн рублей. Позже, как пишет нюксенская районная газета «Новый день», возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации, так как часть работ проектом не была учтена.

По данным на конец декабря, на объекте была выполнена кладка стен первого и второго этажа, выполнено частичное перекрытие плитами второго этажа. Ведется монтаж коробов вентиляции, магистральных теплосетей подвального помещения, находятся на объекте и готовы к установке металлоконструкции кровли, зрительного зала.

Как ранее сообщал NewsVo, областные власти договорились с «Газпром трансгаз Ухта» о выделении 174,6 миллионов рублей на строительство объекта. Проектом было предусмотрено строительство современного двухэтажного здания. Оно должно разместиться на месте существующего районного Центра культурного развития, который будет снесен. В здании будет зрительный зал на 300 мест с большой сценой, кроме того, запланирован видеозал, гримерки и костюмерные, клубные и кружковые помещения, административные кабинеты. Экстерьер украсят современные фасады с использованием стеклянных панелей и витражей, а на прилегающей территории будет оборудована парковка для автомобилей.