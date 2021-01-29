Суд отказал призывнику из Великого Устюга в иске к военкомату

В Великом Устюге суд рассмотрел иск 21-летнего местного жителя к военкомату о признании его призыва в армию незаконнным.

«Истец указал, что в ходе прохождения медицинского освидетельствования на предмет годности его к военной службе по призыву, он предъявлял жалобы на состояние своего здоровья, у него имеется хроническое заболевание. Его направили на дополнительное медицинское обследование, по результатам которого диагноз подтвердился», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Призывник был признан годным к службе с незначительными ограничениями. Молодой человек просил признать решение незаконным и отменить его.

Рассмотрев материалы дела, суд решил, что истец не предоставил доказательств, опровергающих решение призывной комиссии, и отказал ему в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.