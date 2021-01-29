Вологодский оптико-механический завод запатентовал объектив с увеличенной дальностью распознавания объектов

Специалисты Вологодского оптико-механического завода (относится к холдингу «Швабе» госкорпорации Ростех) получили патент на новый объектив, особенностью которого стало высокое качество изображения и совмещение в одном канале дальномера и визира.

— Изобретение Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) Холдинга «Швабе» совмещает функции приемного канала дальномера и оптики, формирующей изображение визирного (телевизионного) канала. Светопропускание объектива — более 70%, что обеспечивает высокие оптические характеристики. За счет комплексирования двух каналов также уменьшены габариты и количество элементов устройства — при сохранении его функционала, — сообщает пресс-служба компании.

Объектив будет применяться в изделиях спецназначения, где важно минимизировать площадь оптических поверхностей, обращенных в сторону объекта наблюдения. Он позволит снизить заметность и габаритно-весовые параметры прицелов-дальномеров. Кроме того, объектив может использоваться в визирах с функцией дальнометрирования.

Как ранее сообщал NewsVo, вологодский завод выпускает свыше 40 наименований охотничьих прицелов. Продукция предприятия многократно отмечалась дипломами и медалями российских и международных выставок. Она поставляется в 21 страну мира, в том числе в Белоруссию, Германию, Швецию, Италию, Индию и Австралию.

Предприятие входит в холдинг «Швабе», объединяющий 64 организации, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро в регионах России, а также за рубежом. Холдинг входит в госкорпорацию «Ростех».