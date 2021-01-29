Суд не разрешил череповецкой клинике установить рентгеновский аппарат в жилом доме

В Череповце клиника «Салютис» попыталась через суд оспорить запрет Роспотребнадзора на установку ретгеновского аппарата в жилом доме.

«Клиника обжаловала заключение в арбитражный суд, ссылаясь на то, что размещение рентгеновского кабинета в цокольном этаже жилого дома с отдельным входом не противоречит действующему законодательству. Смежные с кабинетом рентгенодиагностики помещения по вертикали и горизонтали не являлись жилыми», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд установил, что в жилых домах можно размещать только аппараты, применяемые в стоматологической практике, и подтвердил правильность запрета. Судом высшей инстанции решение оставлено без изменений.