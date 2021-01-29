Никольская ЦРБ задолжала поставщикам около 400 тысяч рублей

Никольская ЦРБ расплатилась с поставщиками только после вмешательства прокуратуры. Медучреждение накопило долг почти в 400 тысяч рублей.

— Установлено, что БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» по состоянию на 10.12.2020 имеет просроченную задолженность по исполненным государственным контрактам на поставку фармацевтических и медицинских изделий перед субъектами предпринимательской деятельности на общую сумму более 384 тыс. рублей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Руководителю медучреждения было направлено представление о необходимости устранить нарушения законодательства. Оно было удовлетворено, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, долги перед предпринимателями погасили.

Информацию о выявленных нарушениях также направили в департамент финансов. Виновных также могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).