Пьяный вологжанин залез в закрытую на ночь больницу, чтобы проведать мать

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего местного жителя, который залез в закрытую на ночь больницу на Пошехонском шоссе, чтобы проведать находящуюся на лечении мать. Мужчина был пьян. Сначала он пытался пройти в медучреждение через главный вход, но его не пустили работники.

«Гражданин ушел от центрального входа, обогнул здание, сломал двери запасного выхода и проник внутрь», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для принятия процессуального решения.