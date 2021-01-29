Выставка пастелей художника Олега Малинина открывается 29 января в Вологде

29.01.2021 [Культура]

Выставка «Там, за палисадом» открывается 29 января в вологодском Центре ремёсел «Резной палисад».

В экспозицию войдут пастели вологодского художника Олега Малинина. Олег Борисович работает преподавателем в Художественной школе имени Корбакова, учит детей рисовать. Помимо этого, он проводит мастер-классы  в Центре ремёсел, участвует в художественных выставках, и в минувшем году расписал арт-объекты в Кремлёвском саду Вологды. 

Посетить выставку можно до 28 февраля по адресу: Вологда, Засодимского, 5, ежедневно с 10:00 до 19:00. 

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