В Вологде бездомный развел костер в нежилом доме, чтобы обжечь провода

29.01.2021 [Происшествия]

В ночь на 29 января на улице Мира в Вологде задержали бездомного, который развел костер в нежилом доме. Как рассказали NewsVo в пресс-службе управления Росгвардии по Вологодской области, инцидент произошел в одной из заброшенных построек за гостиницей «Вологда». 

Около 4.30 утра наряд вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования, заметил свечение от огня. 

— Как выяснили стражи правопорядка, мужчина 1979 г. р. без определенного места жительства развел в помещении костер и обжигал в нем большой моток проводов. Сотрудники Росгвардии затушили костер, а затем по следам волочения вышли к другому нежилому помещению, расположенному в этом же микрорайоне. Гражданин указал на электрощиток, с которого срезал провода, — сообщает пресс-служба.

Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства. 

Тэги: костер, бомжи

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