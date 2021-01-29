В Череповце осудили двух мужчин, до смерти избивших коллегу

29.01.2021 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 34-летнему и 40-летнему мужчинам, признанным виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему смерть потерпевшего. Инцидент произошёл в съёмной квартире на улице Мира в начале августа 2019 года.

Подсудимые и потерпевший приехали в командировку из Чувашии для работы арматурщиками. В один из дней между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемые избили коллегу, причинив ему множественные травмы. Пострадавший скончался на месте происшествия 5 августа.

«Допрошенный в качестве свидетеля сосед обвиняемых рассказал следователям, что его позвали выпить спиртного, пострадавший был жив, но на его лице уже имелись следы побоев. На вопрос, кто так избил мужчину, один из обвиняемых заявил, что застал пострадавшего за кражей денег. Несмотря на извинения потерпевшего, что он перепутал кошельки, обвиняемый продолжил над ним издеваться», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Младшему обвиняемому, как инициатору избиения, назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Его подельник получил шесть лет колонии строгого режима.

Тэги: избиение, приговор

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