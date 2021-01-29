На просмотр и обсуждение фильма «Охота на бабочек» 30 января приглашает киноклуб при областной библиотеке

Киноклуб «Против течения», работающий при Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина, приглашает всех желающих на просмотр и обсуждение фильма «Охоте на бабочек».

Это фильм режиссёра Отара Иоселиани, снятый в 1992 году.

– В большом поместье живут две пожилые дамы и служанка, – говорится в описании фильма на сайте «Кинопоиск», – Замок возжелали приобрести капиталисты, которые готовы ждать хоть пятьдесят лет, прежде чем в него вселиться. Старушки сопротивляются, не хотят им уступить. Неожиданно одна из сестер умирает, и поместье переходит к наследникам, после чего, естественно, замок тут же без сожаления, переходит в руки прагматиков, ничего с ним общего не имеющих.