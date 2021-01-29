УМВД по Вологодской области через СМИ предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях

29.01.2021 [Общество]

Утром 29 января УМВД по Вологодской области разослало в средства массовой информации пресс-релиз, в котором ведомство предупреждает жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях. 

— УМВД России по Вологодской области призывает граждан к соблюдению действующего законодательства и не реагировать на побуждения к участию в незаконных шествиях и акциях, нарушающих общественный порядок. Также просим уважать права других граждан и не допускать порчи имущества. Предупреждаем, что за все нарушения законодательства виновные будут привлекаться к уголовной и административной ответственности, — говорится в сообщении. 

Ранее NewsVo сообщал, что 31 января сторонники Алексея Навального планируют выйти на митинг в гайд-парк на улице Воровского, где областным законом разрешено собираться без уведомления властей. 

Тэги: митинги, Навальный, полиция

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