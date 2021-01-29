Умер актер Василий Лановой

Умер заболевший коронавирусом актер Василий Лановой. 16 января 2021 года ему исполнилось 87 лет.

По данным «Российской газеты», тест на коронавирус Лановой сдал в конце декабря, он оказался положительным. У актера диагностировали пневмонию. 28 января стало известно, что народного артиста, находящегося в тяжёлом состоянии, подключили к аппарату ИВЛ. Это подтвердили близкие и коллеги актёра.

В фильмографии Ланового — более восьми десятков проектов. Среди них: «Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1965 — 1968), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Дни Турбиных» (1976), «Петровка, 38» (1980) и другие.