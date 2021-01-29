3 салата с вареными яйцами, у которых есть шанс стать вашим любимым блюдом

Каждый человек, хотя бы раз отведавший «Оливье» или «Мимозу», не понаслышке знает, насколько вкусными могут быть салаты, в состав которых входят вареные яйца. Однако традиционные закуски быстро приедаются. Разнообразить меню можно, приготовив три оригинальных салата с вареными яйцами — один из них обязательно станет вашим любимым блюдом.

С кукурузой и сыром

Сварите вкрутую 3 яйца и остудите. Очистите от скорлупы и натрите на крупной терке. Откройте банку консервированной кукурузы (понадобится 250–300 г).

Слейте жидкость. 200 г твердого сыра измельчите на терке.

В чаше соедините натертые ингредиенты. Всыпьте кукурузу. Добавьте 3 ст. л. майонеза. Хорошо перемешайте. Переложите закуску в глубокое блюдо. Украсьте веточкой укропа или петрушки.

С киви и помидорами

350 г куриного филе промойте под краном, опустите в кипящую подсоленную воду и отварите до готовности. Одну луковицу очистите от шелухи и мелко нарубите. Три вареных яйца и 100 г твердого сыра по отдельности измельчите на крупной терке.

Два спелых, но плотных помидора и три киви промойте под проточной водой.

Томаты нарежьте небольшими кубиками. С киви снимите кожицу. Два плода нарежьте кубиками, один — полукольцами. Готовое куриное филе извлеките из бульона. Остудите, а затем нарежьте тонкой соломкой.

На плоскую тарелку выложите слой куриного мяса. Сверху распределите лук и нанесите сетку из майонеза (понадобится около 25 г). Далее выложите тертый сыр слоем чуть меньшего диаметра, чем предыдущий, поскольку готовый салат должен иметь форму горки.

Снова нанесите сетку из майонеза. Выложите помидоры слоем еще меньшего диаметра, чем сырный. Поверхность и бока салата покройте майонезом, а затем щедро присыпьте тертыми яйцами.

Получившуюся закуску аккуратно накройте пищевой пленкой и выдержите в холодильнике не менее часа. При подаче к столу верхушку и основание салата украсьте кубиками киви, а бока — полукольцами.

С курицей и черносливом

150 г чернослива поместите в кипяток на 5 минут. Затем жидкость слейте. Чернослив промойте под краном и обсушите салфетками. Нарежьте пропаренные сухофрукты небольшими кусочками.

100 г грецких орехов поджарьте на сухой сковороде и измельчите ножом. Пять вареных яиц натрите на крупной терке. Нарежьте маленькими кубиками 350 г отварного куриного филе и один свежий огурец.

На широкую плоскую тарелку установите раздвижное кулинарное кольцо. На дно формы уложите куриное филе. Смажьте 1 ст. л. майонеза. Затем выложите поочередно чернослив и огурец. Сделайте прослойку из 1 ст. л. майонеза. Следом распределите грецкие орехи. Последними выложите вареные яйца.

Поместите салат в холодильник минимум на полчаса для пропитки. Перед подачей снимите кулинарное кольцо. Украсьте блюдо орехами или ягодами.