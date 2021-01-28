Массовую вакцинацию от коронавируса в Вологодской области власти планируют завершить либо в мае, либо в июле

28.01.2021 [Общество]

7000 доз вакцины от коронавируса поступят в Вологодскую область в ближайшие дни, об этом объявили в ходе заседания оперштаба по коронавирусу в региональном правительстве. 

Как рассказала замгубернатора Лариса Каманина, с 13 октября по 13 января в Вологодскую область поступило 3842 дозы вакцины, 74% от этого количества уже израсходовано. В январе–феврале в регион должно поступить 72 000 доз вакцины. 

— Сегодня осуществлена отгрузка вакцины, и рефрижератор с 7000 доз препарата направляется в регион. Мы готовы к приему товара. Вакцина будет направлена во все муниципальные образования, в 36 медицинских организаций. На базе этих организаций с завтрашнего дня будет развернуто 42 пункта, они будут осуществлять подготовку к вакцинированию, и с 1 февраля все пункты будут работать в полном режиме, — отметила Каманина.

В регионе планируют привить от коронавируса 546 тысяч человек, или 60% всего населения. Власти разработали две математические модели организации массовой вакцинации в Вологодской области. Первый вариант — если в регион будет поступать вакцина с условиями хранения при -18 градусов Цельсия, второй — если тепмература хранения препарата будет +2, +8 градусов Цельсия.  

В первом случае массовую вакцинацию планируют завершить к 19 июля: 42 прививочных пункта будут работать в две смены, еженедельно прививая около 25 тысяч человек. Во втором случае 60% населения будут привиты к 24 мая, в неделю будут делать от 5 до 43 тысяч прививок в 150 прививочных пунктах.

Тэги: коронавирус

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