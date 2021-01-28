Академию государственного и муниципального управления открыли в Вологде

Правительство Вологодской области и ВоГУ запустили совместный проект - Академию государственного и муниципального управления.

— Суть проекта состоит в том, чтобы дать возможность студентам, непрофильных специальностей, не относящихся к государственному и муниципальному управлению, попробовать себя в качестве госслужащих, посмотреть, что такое государственная и муниципальная служба. И, возможно, принять решение в будущем о трудоустройстве на государственную муниципальную службу. То есть студенты, которые обучаются по любым специальностям в университете, могут подать заявление и пройти дополнительную профессиональную подготовку по направлению государственного и муниципального управления. Как теоретическую часть, так и практическую — стажировку в органах власти, — рассказал начальник департамента государственного управления и кадровой политики Вологодской области.