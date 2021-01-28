Вологжанка лишилась 140 тысяч рублей, пытаясь продать дом через интернет

40-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников. Она рассказала полицейским, что разместила в интернете объявление о продаже дома в Подмосковье. Вскоре на недвижимость нашёлся покупатель, который предложил отправить женщине предоплату.

«Собеседник убедил вологжанку отправиться к банкомату и совершить несколько простых операций, после выполнения которых завладел доступом к личному кабинету в системе банка. Со счета женщины сразу же было списано 140 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки семеро жителей Вологодской области пострадали от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.