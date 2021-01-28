Двое грязовчан за день угнали две машины и попытались угнать третью

28.01.2021 [Происшествия]

В Грязовецком районе полицейские задержали 25-летнего и 24-летнего ранее судимых местных жителей, подозреваемых в угонах.

Одна из потерпевших заявила, что кто-то угнал её «Приору». Машину нашли брошенной недалеко от посёлка Майский. В тот же день 36-летний местный житель рассказал правоохранителям, что неизвестные пытались угнать его «ВАЗ-2114», но в машине сработала сигнализация, и злоумышленники убежали. Спустя час полицейские получили ещё одно заявление об угоне «Приоры». Автомобиль нашли на одной из улиц Грязовца. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

«Задержанные пояснили, что заводили транспорт путем подбора ключей. После того как в первой угнанной машине закончился бензин, подозреваемые бросили автомобиль и отправились на поиски нового средства передвижения. А когда попытка угнать ВАЗ-2114 не увенчалась успехом, грязовчане решили не останавливаться на достигнутом и угнали еще одну Ладу Приору, а накатавшись, бросили транспорт на улицах города», -сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По всем фактам возбуждены уголовные дела. подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Тэги: угон

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального
Митинг в защиту Навального в Вологде завершился шествием протестующих по улицам
Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального в Вологде, задержали
Выступавшую на митинге в поддержку Навального вологжанку вызвали в полицию
Из отделения полиции в Вологде Евгения Доможирова забрали медики скорой помощи
Об акции в поддержку Навального в Вологде написала «The New York Times»
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Сокольском районе
В Вологде протестующие оставили неприличную надпись на здании правительства области
В Вологде один из перевозчиков ТКО забирает с мусорных площадок свои контейнеры
Изменение расписания и мероприятия: как в школах Вологды пытаются занять детей в день акции в защиту Навального

Последние новости

Выставка фотографий «Рубцов в кругу друзей» откроется в Вологодском кремле 29 января

В экспозицию войдут документы и фотографии из собрания Вологодского музея-заповедника и уникальные документы из фондов музея-квартиры Белова

128
0

Сделку по водонапорной башне в Вологде «заморозили» до завершения проверок ФАС и ФСБ

Проверки начали проводить после обращений граждан

307
0

В Кич-Городке вынесли приговор мужчине, избившему знакомого стулом и термосом

Инцидент произошёл в посёлке Югский 22 августа 2020 года

165
0

В Вологодской области растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями

Случаи зафиксированы в организованных коллективах детей

415
0

Хоккейная «Северсталь» проиграла СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:1

На этот матч главный тренер «Северстали» вызвал девять молодых игроков, из «Алмаза» и пермского «Молота-Прикамье», с которым у «Северстали» договор о сотрудничестве

209
0

285 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

272 человека выздоровели, четыре человека умерли 

352
0

В Вологде пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и собак

В рамках акции «Питомец - любимец!» планируется охватить более 500 кошек и собак, которые живут в малоимущих семьях и у пенсионеров, либо обитают на улице

415
0

Работник почты в Соколе подозревается в мошенничестве с топливными картами на 33 тысячи рублей

Мужчина передал карту знакомому, который заправлялся по ней и отдавал подозреваемому по 35 рублей с литра бензина

277
0

Миниатюрные акварели Ирины Роговой можно увидеть в вологодском музее «Мир забытых вещей»

Ирина Сергеевна – преподаватель Губернаторского колледжа народных промыслов

271
0

Вологжанина осудили за сбыт краденого авто

Машину подсудимому передал его знакомый, упомянув, что авто в розыске

337
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Двое грязовчан за день угнали две машины и попытались угнать третью
Выставка фотографий «Рубцов в кругу друзей» откроется в Вологодском кремле 29 января
Сделку по водонапорной башне в Вологде «заморозили» до завершения проверок ФАС и ФСБ
В Кич-Городке вынесли приговор мужчине, избившему знакомого стулом и термосом
В Вологодской области растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями
Хоккейная «Северсталь» проиграла СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:1
285 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
23.01.2021 [Общество]

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального

8812
0
28.01.2021 [БлогоVO]

Выступать против нарушений и коррупции — дестабилизирующая идея?

294
0
26.01.2021 [Обзор Прессы]

«Наша норма – 120 комментов в день». Жизнь кремлевского тролля

932
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика