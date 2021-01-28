Двое грязовчан за день угнали две машины и попытались угнать третью

В Грязовецком районе полицейские задержали 25-летнего и 24-летнего ранее судимых местных жителей, подозреваемых в угонах.

Одна из потерпевших заявила, что кто-то угнал её «Приору». Машину нашли брошенной недалеко от посёлка Майский. В тот же день 36-летний местный житель рассказал правоохранителям, что неизвестные пытались угнать его «ВАЗ-2114», но в машине сработала сигнализация, и злоумышленники убежали. Спустя час полицейские получили ещё одно заявление об угоне «Приоры». Автомобиль нашли на одной из улиц Грязовца. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

«Задержанные пояснили, что заводили транспорт путем подбора ключей. После того как в первой угнанной машине закончился бензин, подозреваемые бросили автомобиль и отправились на поиски нового средства передвижения. А когда попытка угнать ВАЗ-2114 не увенчалась успехом, грязовчане решили не останавливаться на достигнутом и угнали еще одну Ладу Приору, а накатавшись, бросили транспорт на улицах города», -сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По всем фактам возбуждены уголовные дела. подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.