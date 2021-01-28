В Кич-Городке вынесли приговор мужчине, избившему знакомого стулом и термосом

В Кичменгско-Городецком районе суд огласил приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Инцидент произошёл в квартире потерпевшего Л. в посёлке Югский 22 августа 2020 года. Пьяный подсудимый пришёл к нему, чтобы выяснить отношения: Л. якобы распускал слухи о том, что обвиняемый украл телефон. Между мужчинами возникла ссора.

«В ходе конфликта он три раза ударил Л. стулом по голове, лицу и туловищу, а затем нанес еще несколько ударов термосом по голове и лицу. После чего он ударил потерпевшего ногой в грудь и нанес множественные удары кулаком по лицу. Своими действиями подсудимый причинил потерпевшему ЗЧМТ и перелом ребра», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый признал вину и сказал, что его подозрения в отношении потерпевшего были беспочвенны. Ему назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную сиул и может быть обжалован.