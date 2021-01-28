В Кич-Городке вынесли приговор мужчине, избившему знакомого стулом и термосом

28.01.2021 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе суд огласил приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Инцидент произошёл в квартире потерпевшего Л. в посёлке Югский 22 августа 2020 года. Пьяный подсудимый пришёл к нему, чтобы выяснить отношения: Л. якобы распускал слухи о том, что обвиняемый украл телефон. Между мужчинами возникла ссора.

«В ходе конфликта он три раза ударил Л. стулом по голове, лицу и туловищу, а затем нанес еще несколько ударов термосом по голове и лицу. После чего он ударил потерпевшего ногой в грудь и нанес множественные удары кулаком по лицу. Своими действиями подсудимый причинил потерпевшему ЗЧМТ и перелом ребра», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый признал вину и сказал, что его подозрения в отношении потерпевшего были беспочвенны. Ему назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную сиул и может быть обжалован.

Тэги: избиение, приговор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального
Митинг в защиту Навального в Вологде завершился шествием протестующих по улицам
Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального в Вологде, задержали
Выступавшую на митинге в поддержку Навального вологжанку вызвали в полицию
Из отделения полиции в Вологде Евгения Доможирова забрали медики скорой помощи
Об акции в поддержку Навального в Вологде написала «The New York Times»
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Сокольском районе
В Вологде протестующие оставили неприличную надпись на здании правительства области
В Вологде один из перевозчиков ТКО забирает с мусорных площадок свои контейнеры
Изменение расписания и мероприятия: как в школах Вологды пытаются занять детей в день акции в защиту Навального

Последние новости

Двое грязовчан за день угнали две машины и попытались угнать третью

Однако в ней сработала сигнализация, злоумышленики скрылись

83
0

Выставка фотографий «Рубцов в кругу друзей» откроется в Вологодском кремле 29 января

В экспозицию войдут документы и фотографии из собрания Вологодского музея-заповедника и уникальные документы из фондов музея-квартиры Белова

128
0

Сделку по водонапорной башне в Вологде «заморозили» до завершения проверок ФАС и ФСБ

Проверки начали проводить после обращений граждан

306
0

В Вологодской области растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями

Случаи зафиксированы в организованных коллективах детей

415
0

Хоккейная «Северсталь» проиграла СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:1

На этот матч главный тренер «Северстали» вызвал девять молодых игроков, из «Алмаза» и пермского «Молота-Прикамье», с которым у «Северстали» договор о сотрудничестве

209
0

285 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

272 человека выздоровели, четыре человека умерли 

352
0

В Вологде пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и собак

В рамках акции «Питомец - любимец!» планируется охватить более 500 кошек и собак, которые живут в малоимущих семьях и у пенсионеров, либо обитают на улице

415
0

Работник почты в Соколе подозревается в мошенничестве с топливными картами на 33 тысячи рублей

Мужчина передал карту знакомому, который заправлялся по ней и отдавал подозреваемому по 35 рублей с литра бензина

277
0

Миниатюрные акварели Ирины Роговой можно увидеть в вологодском музее «Мир забытых вещей»

Ирина Сергеевна – преподаватель Губернаторского колледжа народных промыслов

271
0

Вологжанина осудили за сбыт краденого авто

Машину подсудимому передал его знакомый, упомянув, что авто в розыске

337
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Двое грязовчан за день угнали две машины и попытались угнать третью
Выставка фотографий «Рубцов в кругу друзей» откроется в Вологодском кремле 29 января
Сделку по водонапорной башне в Вологде «заморозили» до завершения проверок ФАС и ФСБ
В Кич-Городке вынесли приговор мужчине, избившему знакомого стулом и термосом
В Вологодской области растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями
Хоккейная «Северсталь» проиграла СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:1
285 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
23.01.2021 [Общество]

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального

8809
0
28.01.2021 [БлогоVO]

Выступать против нарушений и коррупции — дестабилизирующая идея?

293
0
26.01.2021 [Обзор Прессы]

«Наша норма – 120 комментов в день». Жизнь кремлевского тролля

932
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика