Хоккейная «Северсталь» проиграла СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:1

Череповецкая «Северсталь» уступила СКА из Санкт-Петербурга в матче Регулярного чемпионата КХЛ. На этот матч главный тренер «Северстали» вызвал девять молодых игроков: из «Алмаза» и пермского «Молота-Прикамье», с которым у «Северстали» договор о сотрудничестве. Как объяснил Андрей Разин, он хотел проверить молодёжь в боевой обстановке.

«Мы хотим проверить молодёжь в такой обстановке. Это было запланировано давно. Основная задача посмотреть, как будут выглядеть ребята, играющие на вторых-третьих ролях. Сегодня у них есть реальный шанс показать себя в роли лидеров. Я думаю, что многие из них получат большое впечатление на всю жизнь. Наш календарь также повлиял на это решение, потому что у нас игры через день. Мы сыграли тяжёлую игру в Минске. До этого были непростые матчи. Пошли травмы. Поэтому помимо того, что мы решили проверить молодёжь, даём отдохнуть костяку команды», - сказал Разин.

Счёт был открыт в первом периоде, игроки «Северстали» не смогли вывести шайбу из своей зоны и Антон Бурдасов отправил её в ворота череповчан. В середине второго периода "желто-черные" увлекшись атакой упустили нападающего СКА Василия Подколзина, который убежал один на один с Константином Шостаком и увеличил преимущество своей команды. В дебите третьей двадцатиминутки Алексей Андреев сократил отставание «Северстали», но последнее слова всё таки осталось за хозяевами льда. Матч завершил со счётом 4:1 в пользу "армейцев" с берегов Невы.

«Северсталь» потерпела второе поражение подряд, несмотря на это, череповчане сохранили седьмое место Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Андрея Разина встретятся с рижским «Динамо». Игра пройдёт завтра в столице Латвии.