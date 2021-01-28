Выставка «Игра в художника» откроется в Вологодском музее-заповеднике 30 января

Необычная выставка «Игра в художника» откроется 30 января в художественном отделе Вологодского государственного музея-заповедника.

В ней примут участие современные художники из Череповца: Елена Краузе, Анна Кобзева и Виктория Кудряшова.

– Это совершенно очаровательная и сказочная по своему содержанию выставка! – говорится в анонсе музея. – Здесь будут представлены живопись, графика, авторские куклы, художественные инсталляции и многое другое.

Выставка будет работать до 28 марта в художественном отделе Вологодского кремля со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник и вторник.

(0+)

