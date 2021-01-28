Работник почты в Соколе подозревается в мошенничестве с топливными картами на 33 тысячи рублей

В Соколе следователи возбудили уголовное дело в отношении логиста предприятия почтовой связи, подозреваемого в мошенничестве.

«По версии следствия, специалист департамента по логистике АО „Почта России“, получив топливные карты, предназначенные для обеспечения деятельности почтамта, предложил не осведомленному о его намерениях знакомому использовать бензин АИ-92 с топливной карты с условием передачи ему в последующем денежной суммы в размере 35 рублей за 1 литр полученного топлива», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Мужчина предполагал скрыть растрату, подделав документы. За октябрь–ноябрь 2020 года с карты было израсходовано 890 литров бензина на общую сумму более 33 тысяч рублей.

Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления. Подозреваемому грозит крупный штраф, либо принудительные работы, либо до шести лет лишения свободы.