Работник почты в Соколе подозревается в мошенничестве с топливными картами на 33 тысячи рублей

28.01.2021 [Происшествия]

В Соколе следователи возбудили уголовное дело в отношении логиста предприятия почтовой связи, подозреваемого в мошенничестве.

«По версии следствия, специалист департамента по логистике АО „Почта России“, получив топливные карты, предназначенные для обеспечения деятельности почтамта, предложил не осведомленному о его намерениях знакомому использовать бензин АИ-92 с топливной карты с условием передачи ему в последующем денежной суммы в размере 35 рублей за 1 литр полученного топлива», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Мужчина предполагал скрыть растрату, подделав документы. За октябрь–ноябрь 2020 года с карты было израсходовано 890 литров бензина на общую сумму более 33 тысяч рублей.

Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления. Подозреваемому грозит крупный штраф, либо принудительные работы, либо до шести лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, бензин

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального
Митинг в защиту Навального в Вологде завершился шествием протестующих по улицам
Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального в Вологде, задержали
Выступавшую на митинге в поддержку Навального вологжанку вызвали в полицию
Из отделения полиции в Вологде Евгения Доможирова забрали медики скорой помощи
Об акции в поддержку Навального в Вологде написала «The New York Times»
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Сокольском районе
В Вологде протестующие оставили неприличную надпись на здании правительства области
В Вологде один из перевозчиков ТКО забирает с мусорных площадок свои контейнеры
Изменение расписания и мероприятия: как в школах Вологды пытаются занять детей в день акции в защиту Навального

Последние новости

В Вологодской области растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями

Случаи зафиксированы в организованных коллективах детей

70
0

Хоккейная «Северсталь» проиграла СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:1

На этот матч главный тренер «Северстали» вызвал девять молодых игроков, из «Алмаза» и пермского «Молота-Прикамье», с которым у «Северстали» договор о сотрудничестве

99
0

285 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

272 человека выздоровели, четыре человека умерли 

207
0

В Вологде пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и собак

В рамках акции «Питомец - любимец!» планируется охватить более 500 кошек и собак, которые живут в малоимущих семьях и у пенсионеров, либо обитают на улице

218
0

Миниатюрные акварели Ирины Роговой можно увидеть в вологодском музее «Мир забытых вещей»

Ирина Сергеевна – преподаватель Губернаторского колледжа народных промыслов

209
0

Вологжанина осудили за сбыт краденого авто

Машину подсудимому передал его знакомый, упомянув, что авто в розыске

255
0

Выставка картин, написанных кофе по шелку, открылась здании Арбитражного суда Вологодской области

Автор работ – художник Роман Захаров

153
0

В череповецком СИЗО состоялась церемония бракосочетания

Сразу две пары решили скрепить чувства узами брака

367
0

В Череповце пенсионера приговорили к ограничению свободы за ложное сообщение о теракте

На суде 62-летний мужчина рассказал, что во время звонка в 112 был пьян

324
0

Пассажирка автобуса госпитализирована после ДТП в Вологде

Авария произошла на перекрестке улицы Предтеченской и Советского проспекта днем 27 января

449
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями
Хоккейная «Северсталь» проиграла СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:1
285 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и собак
Работник почты в Соколе подозревается в мошенничестве с топливными картами на 33 тысячи рублей
Миниатюрные акварели Ирины Роговой можно увидеть в вологодском музее «Мир забытых вещей»
Вологжанина осудили за сбыт краденого авто
 
23.01.2021 [Общество]

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального

8778
0
28.01.2021 [БлогоVO]

Выступать против нарушений и коррупции — дестабилизирующая идея?

143
0
26.01.2021 [Обзор Прессы]

«Наша норма – 120 комментов в день». Жизнь кремлевского тролля

909
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика