Выставка фотографий «Рубцов в кругу друзей» откроется в Вологодском кремле 29 января

28.01.2021 [Культура]

Выставка фотографий «Рубцов в кругу друзей» откроется в Юго-Западной башне Вологодского кремля 29 января.

Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения Николая Рубцова и посвящена друзьям поэта, его отношениям в литературной среде. 

– Экспозиция показывает знаменитого поэта глазами разных людей, не только современников, но и почитателей его таланта. В ней есть и радость встреч, и сожаление об упущенных возможностях - все свойственные человеческой жизни перипетии. Выставка рассказывает о сложностях дружбы с талантливым человеком, об особенностях такой дружбы, – говорится в анонсе.

Посетители смогут увидеть документы и фотографии из собрания Вологодского музея-заповедника, а также уникальные документы из фондов музея-квартиры Василия Белова. Часть материалов подготовил для выставки Вологодский центр Николая Рубцова. Документальная основа сопровождается лирическими цитатами из произведений поэта.

Помимо этого, в экспозиции представлены материалы, рассказывающие об исследователе творчества Рубцова, писателе, поэте, научном сотруднике Вологодского музея-заповедника Вячеславе Сергеевиче Белкове. В филиале «Литература. Искусство. Век XX» хранится большой архив газетных публикаций о поэте, собранный Вячеславом Сергеевичем, ведется научно-исследовательская и методическая работа.

Посетить выставку можно с 29 января по 1 апреля в Юго-Западной башне Вологодского кремля со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30. Выходные дни – понедельник и вторник. 

Стоимость входных билетов: 150 рублей; льготный (школьники, студенты, пенсионеры) – 70 рублей; дошкольники – бесплатно.

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