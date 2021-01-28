Выставка картин, написанных кофе по шелку, открылась здании Арбитражного суда Вологодской области

Выставка «Путь мастера» работает в здании Вологодского областного Арбитражного суда. Здесь представлены картины художника росписи по ткани Романа Захарова.

Картины написаны в технике кофе по шёлку. Автор работ прошел путь от художника-самоучки до профессионального дизайнера и члена Творческого союза художников России, от выпускника профтехучилища до педагога Губернаторского колледжа народных промыслов.

– Захаров использует все возможности этого жанра. И в декоративно-прикладном, и в станковом аспекте. Многим известны прикладные работы Романа - шарфы, платки и палантины, платья и салфетки, расписанные красками в технике горячего или холодного батика. Выставка «Путь мастера» представляет станковые работы. В его изображениях, выполненных в технологии росписи по шелку, представлены природные и архитектурные пейзажи, натюрморты. В основном, батики выполнены в технике, созданной самим автором - «кофе на шелке», в которой вместо анилиновых красок используется натуральный краситель – кофе, – говорится о выставке на странице Центра народной культуры.

Выставка доступна для обозрения посетителям Вологодского арбитражного суда до 26 февраля по адресу: Вологда, Герцена, 1А.

Вход свободный.

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