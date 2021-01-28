Вологжанина осудили за сбыт краденого авто

В Вологде суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

В ходе следствия было установлено, что в 2019 году знакомый подсудимого похитил автомобиль «ЗАЗ» стоимостью 150 тысяч рублей, а потом передал его вологжанину, сообщив, что машина в розыске.

— Мужчина, достоверно зная, что автомобиль был похищен, то есть добыт преступным путем, продал его на авторазборку за 7000 рублей. В судебном заседании подсудимый признал свою вину, — сообщает прокуратура Вологды.

Вологжанина приговорили к четырем месяцам исправительных работ условно, с испытательным сроком в шесть месяцев.