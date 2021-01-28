В Череповце пенсионера приговорили к ограничению свободы за ложное сообщение о теракте

62-летнего жителя Череповца признали виновным в совершении преступления, предусморенного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте). 25 июля прошлого года пьяный мужчина позвонил в «112» и сообщил о готовящемся в городе теракте, не называя конкретный адрес.

— После этого сообщение было передано в МКУ «Центр защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», откуда перенаправлено в дежурную часть УМВД России по г. Череповцу. Для проверки поступившей информации по месту жительства звонившего выехали сотрудники полиции, что отвлекло их от выполнения текущих обязанностей, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина на суде свою вину признал и заявил, что раскаивается. Пояснил, что был пьян, позвонил на линию службы спасения, это была неудачная шутка. Из-за состояния опьянения, как говорит череповчанин, он не задумывался о последствиях своих действий.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Мужчине запретили выезжать за пределы Череповца, менять место жительства без согласия специализированного государственного органа.