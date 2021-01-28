Пассажирка автобуса госпитализирована после ДТП в Вологде

28.01.2021 [Происшествия]

В Вологде на перекрестке Советского проспекта и улицы Предтеченской столкнулись «Газель», «Дайхатсу» и автобус. ДТП произошло около часа дня 27 января.

По данным городского отдела ГИБДД, водитель «Газели», проезжая перекресток с левым поворотом, в направлении Советского проспекта, не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю, в результате произошло столкновение с «Дайхатсу», а затем с автобусом «Олимп», двигавшимся по маршруту № 6.

Травмы в результате аварии получила 64-летняя женщина, ехавшая в автобусе. С мета ДТП ее доставили в больницу. 

Тэги: ДТП, пострадавший
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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