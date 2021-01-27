«Северсталь» взыскала 4,5 млн рублей с организатора концерта ко Дню металлурга, который не состоялся из-за коронавируса

27.01.2021 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел иск ПАО «Северсталь» к ООО «Браво-Тур» о возврате предоплаты за несостоявшийся в 2020 году концерт ко Дню металлурга. Фирма должна была организовать на празднике выступления группы Звери, Сергея Лазарева и Татьяны Булановой. «Северсталь» выплатила организатору половину гонорара всех артистов — 4 550 000.

Когда в Вологодской области был введён запрет на проведение массовых мероприятий, ПАО «Северсталь» потребовало ответчика вернуть аванс.

«ООО „Браво-Тур“ признало возможным вернуть 1 566 000 рублей, а в отношении остальной суммы 2 984 000 рублей возражало, сославшись на ее удержание в качестве понесенных расходов, в том числе в качестве перечисления ООО „Фигаро Концерт“ и ИП Каламаеву М.В. за организацию выступления артистов. Судом установлено, что ИП Каламаев М.В. фактически является руководителем ООО „Браво-тур“, данные о дальнейшей передаче им денежных средств третьим лицам отсутствуют, расходы по уплате налогов ООО „Браво-тур“ на момент рассмотрения дела не понесены, ответчик не представил гарантийных писем, подтверждающих участие артистов в мероприятии», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ООО «Браво-Тур» 4 550 000 рублей.

Тэги: иск, «Северсталь», взыскание, арбитражный суд

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