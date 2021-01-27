24-летнего жителя Вожегодского района осудили за повторное пьяное вождение и оскорбление полицейского

В Вожегодском районе суд огласил приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в повторном пьяном вождении и оскорблении полицейского.

По материалам дела, вечером 4 июля 2020 года обвиняемый, ранее судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за руль пьяным. Полицейские задержали его на улице Транспортной, где он съехал в кювет, и доставили в больницу для медицинского освидетельствования.

«В больнице подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи недовольным законными действиями инспектора ДПС, публично, в присутствии посторонних лиц, неоднократно высказал в его адрес оскорбительные выражения в неприличной форме», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В судебном заседании мужчина признал вину и рассказал, что попал в ДТП перед задержанием потому, что не справился с управлением, поскольку пытался на ходу поменяться местами с пассажиром.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.