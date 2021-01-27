1,4 млн рублей потратят на замену плит с именами блокадников на Пошехонском кладбище в Вологде

На Пошехонском кладбище Вологды в 2021 году заменят 36 мемориальных плит с именами блокадников.

— Мы должны хранить память о подвиге нашего народа, поэтому поддерживаем мемориалы города в хорошем состоянии. Из федерального бюджета мы получили средства на ремонт 36 мемориальных плит на Пошехонском кладбище. С учетом софинансирования из городского бюджета на работы выделено порядка 1,4 млн рублей, — написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Новостной сайт городской администрации вологда.рф сообщает, что 36 мраморных плит были установлены на Пошехонском кладбище в 60-е годы. На них запечатлены имена более 900 ленинградцев, умерших в Вологде в годы Великой Отечественной войны. Сейчас многие плиты разрушаются, и их решено заменить на гранитные.

27 января, в день 77 годовщины снятия блокады Ленинграда, у памятника жертвам блокады на Пошехонском кладбище прошли памятные мероприятия.