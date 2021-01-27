В Сямженском районе рухнул пешеходный мост

В Сямженском районе обрушился пешеходный мост через реку Кубену. Жители деревень Пуронга, Клоково и Борок-2 пользовались им для посещения медпункта, магазина, почты.
— Был сильный хлопок, как будто взорвался газ или что-то такое. Мороз сильный был. Я оглянулся, думал, баллон взорвался, и вот такая картина, — рассказал журналистам вести35.рф Станислав Селиванов.
Сейчас местные жители сами постелили доски на лед реки, чтобы по нему можно было пройти.
Известно, что осенью мост ремонтировали, меняли настил.
— В ближайшие дни будут проведены работы по демонтажу рухнувших конструкций. Мост обязательно восстановим. Вот только сроки завершения работ пока назвать сложно. Все зависит от результатов обследования «якорей». Если они не пострадали, лаву наведём до конца зимы. Если потребуется укрепление «якорей», то придется ждать мая, так как по технологии проводить цементные работы можно только в тёплое время года, — заявил ИА «Вологда Регион» глава администрации Сямженского района Николай Иванов.