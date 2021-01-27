В Сямженском районе рухнул пешеходный мост

В Сямженском районе обрушился пешеходный мост через реку Кубену. Жители деревень Пуронга, Клоково и Борок-2 пользовались им для посещения медпункта, магазина, почты.

— Был сильный хлопок, как будто взорвался газ или что-то такое. Мороз сильный был. Я оглянулся, думал, баллон взорвался, и вот такая картина, — рассказал журналистам вести35.рф Станислав Селиванов.

Сейчас местные жители сами постелили доски на лед реки, чтобы по нему можно было пройти.

Известно, что осенью мост ремонтировали, меняли настил.