Жительница Кадуйского района пыталась украсть семена из супермаркета в Череповце

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 57-летнюю жительницу Кадуйского района, подозреваемую в краже из супермаркета на улице Архангельской.

«Женщина брала со стеллажа пакеты с семенами, делала в них отверстия и высыпала содержимое к себе в карман. После этого она повесила пустые упаковки обратно на кронштейны, а затем прошла мимо кассовой зоны, не оплатив товар», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области