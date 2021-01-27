ЕГЭ по «базовой» математике в 2021 году проводиться не будет

В 2021 году в России не будет проводиться ЕГЭ по «базовой» математике, пишет «Российская газета».

— Для выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 году, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ — русский язык, — подчеркивают в Рособрнадзоре. — ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники сдают по необходимости, для предоставления результатов ЕГЭ при приеме в вуз.

Те выпускники, которые не планируют поступать в вузы, для получения аттестата должны будут сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): русский язык и математику. ГВЭ планируется провести в конце мая.

Прием заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года завершается 1 февраля. В заявлении нужно перечислить предметы, которые участник планирует сдавать: можно написать любое количество предметов по выбору.