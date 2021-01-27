Новую линию по производству сахарного печенья запустили в Вологде

Новую линию по производству сахарного печенья запустили на Вологодском хлебокомбинате. В печи тоннельного типа расположены 24 инфракрасные газовые горелки, они обеспечивают создание четырех зон с различными режимами температуры и влажности. Такое зонирование позволяет обеспечивать высокое качество продукта, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

«Производственная мощность до 5 тонн в сутки, но сейчас мы только начинаем производство сахарного печенья, поэтому вырабатываем до полутора тонн в сутки. Перед запуском линии мы проводили пробные выпечки, дорабатывали рецептуры, чтобы печенье отвечало всем потребительским свойствам и качествам. В итоге родились семь наименований сахарного печенья», — поделилась начальник центральной лаборатории ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Елена Хомич.

Это «Гулли», «От Вологодского хлебокомбината», «Колосочек», «Шоколадно-лимонное», «Из Вологды», «Северное кружево» и «Брауни». Новое печенье планируют продавать в Вологодской и Архангельской областях. Уже сейчас товар можно купить в собственных торговых точках комбината.