Вологодские справедливороссы назвали порочной новую методику установления прожиточного минимума

Фракция «Справедливой России» в Законодательном собрании Вологодской области считает новую методику установки прожиточного минимума в России порочной. С 2021 года прожиточный минимум для россиян будет рассчитываться без учета стоимости потребительской корзины. Исходя из новой методики, на местах будут установлены региональные прожиточные минимумы с учетом специально разработанных для каждого региона коэффициентов.

На прошедшей сессии регионального Законодательного собрания депутаты приняли на областном уровне аналогичный закон. Фракция «Справедливой России» в ЗСО проголосовала против. Партийную позиции по этому вопросу обозначил на сессии руководитель фракции «СР» Виктор Леухин.

— Мы считаем новую методику прожиточного минимума, которая будет рассчитываться на основании медианного подхода, порочной. Объясню, почему. Мы видим, что, в новой методике прожиточный минимум на 2021 увеличен на 3,1%, в то время как даже официальная инфляция составляет 4,9%. К тому же, на практике этот показатель намного выше. Пора, наконец, перестать лукавить, что на 12 тысяч рублей можно прожить, — заявил Леухин.

«Справедливая Россия» предлагает вернуться к прежнему расчету прожиточного минимума на основании потребительской корзины. При этом, как уверены справедливороссы, следует значительно увеличить нормы на продовольственные и непродовольственные товары, ЖКХ, дополнительно включив туда затраты на образование и здравоохранение с его растущими платными услугами.