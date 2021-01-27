Лекция-экскурсия по малым городам Устюжне, Тотьме и Весьегонску пройдёт в Вологде 28 января

27.01.2021 [Культура]

Виртуальную экскурсию по малым городам Устюжне, Тотьме и Весьегонску проведёт 28 января экскурсовод Екатерина Хоботова. 

– Куда сбежать на выходные из и так небольшого города? В город еще меньше! Где афиши еще рисуют художники, с вечера на утро бронируют хлеб, под ногами - деревянные мостовые, а северные ягоды на заводе уже сто с лишним лет превращаются в настоящее вино, – говорит Екатерина.

В анонсе поясняется, что Устюжна – это крайняя западная точка Вологодской области. В прошлом - крупнейший центр металлообработки и оружейного дела в Русском государстве. Именно в Устюжне в 1630 году были изготовлены решётки к воротам Спасской и других башен Московского Кремля. Также Устюжна — родина героев гоголевского «Ревизора».

Тотьма — город мореходов, солеварения и храмов-кораблей в стиле «тотемского барокко», расположенный на нескольких холмах в левобережье Сухоны на северо-востоке Вологодской области. Входит в список 41 особо ценных исторических городов России, сохранивших как планировку, так и большую часть старинной застройки.

Весьегонск – крайняя северная точка на границе Тверской и Вологодской областей. В XVI—XIX веках был важным торговым центром: здесь вели торговлю купцы из Германии, Италии, Греции, Персии. Позднее Весьегонск упоминался Н. В. Гоголем в «Мёртвых душах» уже как пример крайнего захолустья. Сейчас это городок, застывший во времени, славящийся рыбным промыслом, охотой и красивейшей природой.

Начало лекции 28 января в 18:00 в областной библиотеке по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, зал №12. Вход свободный. Организаторы напоминают о необходимости надевать на мероприятии медицинские маски.

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