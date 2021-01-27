Выставка картин «Огненный мир Геннадия Осиева» откроется в Вологде 28 января

Выставка картин «Огненный мир Геннадия Осиева» откроется в Шаламовском доме в Вологде 28 января. Мероприятие приурочено в 70-летию художника.

Для экспозиции отобраны 16 произведений живописи и графики художника из собрания Вологодской областной картинной галереи.

Геннадий Николаевич Осиев родился в 1950 в Великом Устюге. Здесь он стал посещать изостудию, а уже в 12 лет решил посвятить себя искусству. В 1969 году закончил Ярославское художественное училище.

– После училища переехал в Вологду, много путешествовал по области, был на Соловках, в Кижах, побывал в Венгрии. По всем поездкам были созданы серии рисунков, этюдов или большие картины. Но всегда Геннадия привлекали проблемы и радости родной земли. В 1970-е годы он работал над темой «Праздники», было сделано множество эскизов, три варианта картины «Празднование Русской зимы». В них живописец стремился передать круговорот жизни. В конце 1970-х годов поездив по области, увидев Опокстрой на Сухоне в 72 километрах от Великого Устюга, начал задумываться об истории, жизни, об экологии. Это проявилось в серии графических пейзажей, посвященных экологии и картине «Опоки». Художник даже изменил свой пластический язык. С этого времени графичность форм и аскетический колорит, построенный на разнообразных градациях охра- оранжевых тонов станет приметой его зрелой живописи, – сообщает Вологодская картинная галерея.

В 80-х годах художник вышел на главную тему своего творчества – образ Николая Рубцова, изучал материалы, буквально уйдя в него с головой. Появилось три портрета поэта, несколько крупных картин.

Умер Геннадий Николаевич в 1991 году. Считается, что он принадлежал к той группе художников, которые сумели найти свой неповторимый взгляд на мир и выразить его в адекватной стилистике.

Выставка будет работать до 14 марта в Шламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные дни – понедельник и вторник.

Возрастных ограничений нет.

