В Вологодском районе двое юношей украли фары с комбайнов на 73 тысячи рублей

В Вологодском районе суд освободил от уголовной ответственности 19-летнего и 21-летнего местных жителей, обвиняемых в краже десяти фар с комбайнов ОАО «Заря». Сумма ущерба составила 73 362 рубля. Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 сентября 2020 года.

«Суд учел, что преступление относится к категории средней тяжести, молодые люди привлекаются к уголовной ответственности впервые, загладили причиненный вред, претензий материального характера со стороны потерпевшего к ним нет, и прекратил уголовное дело на основании ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ2», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.