В Вологде задержаны двое мужчин с крупной партией наркотиков в машине

В Вологде полицейские задержали 30-летнего и 35-летнего жителей Архангельской области, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Ночью патрульные обратили внимание на машину, водитель которой, увидев полицейских, попытался уехать. Автомобиль задержали.

«Пока один из полицейских общался с водителем, второй полицейский обратил внимание на поведение пассажира, который заметно нервничал. В какой-то момент сотрудник патрульно-постовой службы увидел в руке пассажира сверток, который мужчина резко бросил в сторону, в снег. Им оказался 35-летний ранее не судимый житель Архангельской области», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Экспертиза установила, что в свёртке находилось два вида наркотика — психотропное вещество общей массой 95,7 грамма и синтетический наркотик массой 4,92 грамма.

«В ходе допроса задержанные признались оперативникам, что в Вологде оказались проездом. Мужчины пояснили, что ездили приобретать психотропные вещества и наркотические средства через тайник-закладку в 20 километрах от г. Ярославль в сторону г. Костромы. Со слов задержанных запрещенные вещества они приобрели для личного употребления», — говорится в сообщении пресс-службы

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы и находятся в следственном изоляторе. Им грозит до десяти лет лишения свободы.