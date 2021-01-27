В Вологде задержаны двое мужчин с крупной партией наркотиков в машине

27.01.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 30-летнего и 35-летнего жителей Архангельской области, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Ночью патрульные обратили внимание на машину, водитель которой, увидев полицейских, попытался уехать. Автомобиль задержали.

«Пока один из полицейских общался с водителем, второй полицейский обратил внимание на поведение пассажира, который заметно нервничал. В какой-то момент сотрудник патрульно-постовой службы увидел в руке пассажира сверток, который мужчина резко бросил в сторону, в снег. Им оказался 35-летний ранее не судимый житель Архангельской области», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Экспертиза установила, что в свёртке находилось два вида наркотика — психотропное вещество общей массой 95,7 грамма и синтетический наркотик массой 4,92 грамма.

«В ходе допроса задержанные признались оперативникам, что в Вологде оказались проездом. Мужчины пояснили, что ездили приобретать психотропные вещества и наркотические средства через тайник-закладку в 20 километрах от г. Ярославль в сторону г. Костромы. Со слов задержанных запрещенные вещества они приобрели для личного употребления», — говорится в сообщении пресс-службы

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы и находятся в следственном изоляторе. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Тэги: наркотики
фото: пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального
Митинг в защиту Навального в Вологде завершился шествием протестующих по улицам
Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального в Вологде, задержали
Выступавшую на митинге в поддержку Навального вологжанку вызвали в полицию
Жителю Вологды отказывают в проведении операции по ампутации пальцев на руке
Из отделения полиции в Вологде Евгения Доможирова забрали медики скорой помощи
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Сокольском районе
Об акции в поддержку Навального в Вологде написала «The New York Times»
В Вологде протестующие оставили неприличную надпись на здании правительства области
В Вологде один из перевозчиков ТКО забирает с мусорных площадок свои контейнеры

Последние новости

В Череповце перед судом предстанет 19-летний юноша, до смерти избивший незнакомого мужчину

Его также будут судить за повторное пьяное вождение

49
0

Лекция-экскурсия по малым городам Устюжне, Тотьме и Весьегонску пройдёт в Вологде 28 января

Проведёт её экскурсовод Екатерина Хоботова в здании областной библиотеки имени Бабушкина

33
0

Мероприятия памяти композитора Валерия Гаврилина пройдут в Вологде на этой неделе

Просветительская программа и концерт приурочены к Дню памяти композитора

111
0

В Вологодском районе двое юношей украли фары с комбайнов на 73 тысячи рублей

Суд освободил их от уголовной ответственности в связи с примирением сторон

189
0

290 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

267 человек выздоровело, четыре умерли

269
0

В Череповце школы и детсады обрабатывают «горячим туманом»

Начали со школы №27, где дети заболели кишечной инфекцией

229
0

Аукцион на создание визит-центра парка «Русский Север» в Кирилловском районе провели с нарушениями

УФАС постановило признать его результаты недействительными и провести закупку заново, с соблюдением всех правил и норм

276
0

Евгения Доможирова госпитализировали только со второго раза

В первый раз после того, как ему сбросили давление до 146/90, его опять доставили в отдел полиции

795
0

В подъезде жилого дома на улице Возрождения в Вологде подожгли две детские колясяки

Одна из них была на втором этаже, вторая - на шестом

354
0

В Вохтоге полицейским пришлось стрелять по колесам авто с пьяным водителем

Только после того, как у машины оказалось повреждено колесо, она остановилась

324
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце перед судом предстанет 19-летний юноша, до смерти избивший незнакомого мужчину
Лекция-экскурсия по малым городам Устюжне, Тотьме и Весьегонску пройдёт в Вологде 28 января
Мероприятия памяти композитора Валерия Гаврилина пройдут в Вологде на этой неделе
В Вологодском районе двое юношей украли фары с комбайнов на 73 тысячи рублей
290 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде задержаны двое мужчин с крупной партией наркотиков в машине
В Череповце школы и детсады обрабатывают «горячим туманом»
 
23.01.2021 [Общество]

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального

8457
0
26.01.2021 [БлогоVO]

Анна Николаевна щедро делилась, передавала, заряжала и вдохновляла. И даже заставляла

493
0
26.01.2021 [Обзор Прессы]

«Наша норма – 120 комментов в день». Жизнь кремлевского тролля

666
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика