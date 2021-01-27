Аукцион на создание визит-центра парка «Русский Север» в Кирилловском районе провели с нарушениями

27.01.2021 [Общество]

Антимонопольная служба обнаружила многочисленные нарушения в документации и процедуре проведения аукциона на создание визит-центра национального парка «Русский Север» в селе Горицы Кирилловского района. Заказчиком «сборно-разборного каркасно-модульного здания» в двух уровнях с двумя входными группами стала администрация парка. Объявленный в декабре аукцион выиграло ООО «Русская строительная группа», снизив начальную цену в 18,5 млн рублей до 16,9 млн рублей. 

Скриншот проекта здания

С жалобой в УФАС по Вологодской области обратилось ООО «Монолит». Фирма в своем заявлении указала, что при проведении аукциона были допущены нарушения федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Антимонопольщики провели проверку и установили, что каждый из доводов «Монолита» обоснован. Так, например, поскольку предметом контракта являются строительные работы, заказчик обязан установить дополнительные требования (подтверждение наличия необходимой квалификации) к участникам закупки в соответствии с постановлением № 99, чего сделано не было. Кроме того, выяснилось, что проект контракта содержит положения, противоречащие требованиям ст. 34 закона о контрактной системе, которой определяются условия заключения контракта, и постановлению № 1042, которым утверждены правила определения штрафа. В проекте контракта также отсутствовало положение, согласно которому, в случае отзыва лицензии у банка, предоставившего банковскую гарантию, подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта (часть 30 статьи 34 Закона о контрактной системе).

Позже в аукционной документации выявили и другие нарушения. К примеру, в проект контракта незаконно включили положение о том, что к обстоятельствам непреодолимой силы, являющимися препятствием для выполнения обязательств по контракту, относится введение органами власти ограничительных мер из-за коронавируса. 

— Кроме того, в проекте контракта присутствуют разночтения в наименовании сторон по контракту (исполнитель называется подрядчиком, поставщиком), а также содержатся противоречивые положения в части расторжения контракта, — сообщает пресс-служба УФАС по Вологодской области.

В процедуре рассмотрения заявок также были выявлены нарушения. Все три поданные на аукцион заявки были признаны соответствующими требованиям, хотя две фирмы представили не все документы, которые необходимо. 

— Заказчик (ФГБУ «Национальный парк «Русский Север») признан нарушившим статьи 7, 31, 33, 34, 37, 64, 96 Закона о контрактной системе. Единая комиссия признана нарушившей ст. 69 Закона о контрактной системе. Единой комиссии выдано предписание отменить протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, Оператору электронной площадки вернуть заявки участникам аукциона, — сообщает УФАС.

 

 

Тэги: госзакупки, нарушения, УФАС

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