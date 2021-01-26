Череповчанин Кирилл Ефремов занял второе место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

23 января в подмосковном Центре фехтования Ильгара Мамедова прошли Всероссийские соревнования по фехтованию. Кирилл Ефимов — выпускник Центра боевых искусств Череповца, воспитанник Александра Безгачева — занял второе место в командных соревнованиях в составе сборной Санкт-Петербурга.

Всего на старт командных соревнований по сабле среди мужчин вышло 14 коллективов: 10 смешанных, две сборные Санкт-Петербурга и команды Новосибирской области и Алтайского края.

Кирилл Ефремов после окончания школы поступил в Санкт-Петербургский «Национальный государственный университет спорта им. П. Ф. Лесгафта», за который сейчас и выступает.