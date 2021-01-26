По факту падения девочки в колодец в Череповецком районе проведут доследственную проверку

Следователи проверят появившуюся в интернете информацию о падении 16-летней девочки в колодец в Череповецком районе.

26 января в группе Череповецкий район. Live появился пост о том, что в Югском сельском поселении две девочки гуляли с собакой. Одна из них, 16-летняя, побежав за животным, провалилась в колодец. По данным СМИ, подросток провела в холодной воде более получаса.

— По размещенной в сети интернет информации, в районе деревень Малата и Петраково Югского сельского поселения Череповецкого района яма сооружения ЖКХ остается незакрытой уже несколько лет, несмотря на обращения граждан в органы местного самоуправления, и представляет опасность для детей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи разберутся во всех обстоятельствах и причинах произошедшего, дадут юридическую оценку действиям (бездействию) ответственных за содержание объекта ЖКХ лиц.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2018 году в Соколе восьмилетний мальчик упал в заброшенный пожарный водоем, навес над которым сгнил, и умер.