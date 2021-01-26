В Великом Устюге у пенсионерки, занимающейся народной медициной, клиентка украла деньги

В Великом Устюге полицейские раскрыли кражу денег у 91-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что занимается народной медициной и накануне к ней на приём приходил молодой человек с девушкой. После их ухода пенсионерка обнаружила, что из её кошелька пропало 19 тысяч рублей. Подозреваемой в краже оказалась 20-летняя гостья женщины. Её задержали и доставили в отдел полиции.

«Задержанная рассказала оперативникам, что заметила, как пенсионерка убирает крупную сумму денег в кошелек, который висел на её поясе. А когда в разговоре пенсионерка пожаловалась на больную спину, девушка решила, что это её шанс заполучить деньги и, солгав, что работает врачом, предложила провести осмотр, в ходе которого вытащила всю наличность из кошелька. Ничего не сказав о своих махинациях приятелю, девушка потратила похищенные денежные средства на личные нужны», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.