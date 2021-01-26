Череповецкий бизнес, чтобы спасти торгово-промышленную палату, дошел до президента

Настойчивые попытки уничтожить ТПП в Череповце начались сразу после смерти ее руководителя Владимира Штейнгарта. Сейчас палата лишилась еще и здания бывшего ЗАГСА (Ленина, 74), где работала с 2004 года.

Как сообщал ранее портал Gorodche.ru, ТПП в Череповце якобы признана не соответствующей каким-то критериям, предъявляемым к работе таких палат. У бизнесменов другое мнение – череповецкая ТПП никак не нужна вологодской торгово-промышленной палате, и смерть Штейнгарта решили использовать, чтобы уничтожить «конкурента» в Череповце. Хотя череповецкая палата – не конкурент вологодской, поскольку все крупные предприятия («Северсталь», «ФосАгро» и другой серьезный бизнес) почему-то являются клиентами вологодской ТПП (выдача сертификатов и допусков продукции предприятий – основной источник дохода ТПП). Между тем палату в Череповце местные бизнесмены считают едва ли не последним местом защиты своих интересов: здесь они могут найти пусть и не материальную поддержку, но хотя бы помощь советом, правовую консультацию и т.д.

С 1 января город поднял аренду за здание Ленина, 74 и прилегающий участок – до 550 тыс руб в месяц. Такую сумму бизнесу было не потянуть.

«Сначала в 2 раза подняли плату за землю, потом – за здание. Она стала обсчитываться по нормам торгового центра. Мы вынуждены были отказаться от здания. Сейчас занимаем 2 кабинета на Советском проспекте, напротив «Рояль-Вио», - сказал предприниматель, председатель совета палаты Игорь Зорин.

По словам Игоря Зорина, в свое время был упущен важный момент – в Устав палаты не внесли должность вице-президента: никто не предполагал, что с Владимиром Штейгартом случится беда. В итоге теперь даже снять средства со счета ТПП нельзя: нет уполномоченного лица, счет заморожен.

Директор Череповецкого мясокомбината Владимир Ламтев некоторое время исполнял обязанности председателя совета палаты. Из-за пандемии он снял полномочия.

«Процесс шел еще при Штейнгарте, пытались закрыть. Но как-то областная палата (и ее президент Галина Телегина – ред.) вопрос не поднимала. А ситуация с Владимиром Борисовичем повлияла, конечно. Все идет из Вологды», - сказал он.

Как пояснил член правления череповецкой ТПП Юрий Байло, три кандидатуры, предложенные на пост президента череповецкой ТПП, президент вологодской ТПП Галина Телегина отвергла безо всяких причин.

«Они хотят остаться здесь одни. И все предприятия область «подмять» под себя. Потому что по уставу ТПП не имеют права работать в том городе, где есть своя торгово-промышленная палата. До недавнего времени так и было, хотя [вологодская ТПП] работала с «Северсталью». То есть нарушения у них тоже были. Но, пока была жив Владимир Борисович, две палаты сосуществовали мирно. Они воспользовались ситуацией, когда его не стало».

Череповецкий бизнес отправил письма в администрацию президента и главе ТПП России Сергею Катырину с просьбой рассмотреть вопрос тщательно.

«Мы хотим, чтобы ТПП в Череповце осталась. Мы дышим выбросами, а Вологда будет собирать сливки. Несправедливо. Индустриальная столица области – Череповец, а торгово-промышленной палаты здесь не будет? Будет в Вологде, где крупных предприятий почти нет. То есть все наоборот», - говорит Юрий Байло.

Член совета ТПП Череповца Павел Петров подтвердил, что «пожелания» закрыть ТПП в Череповце идут от вологодской ТПП.

«Они говорят, что мы должны принять решение о ликвидации. То есть, как я понимаю, напрямую они не могут нас закрыть своим решением, поэтому шлют нам всякие советы о ликвидации. Галине Телегиной предлагались трое, она сказала, что никого никогда не согласует. Дескать, вы ликвидируйтесь, а мы будем открывать в Череповце филиал вологодской ТПП. Якобы мы не соответствуем каким-то стандартам. Хотя есть письмо, что мы соответствуем».

Павел Петров пояснил, что череповецкий бизнес написал письмо в администрацию президента РФ. Кроме того, пока не использованы другие возможности – например, обращение в прокуратуру и антимонопольную службу. Потому что попытки ликвидации ТПП в Череповце местный бизнес по-прежнему расценивает как рейдерский захват.