Одиннадцатиклассница из Череповца вышла в полуфинал телеигры «Умницы и умники»

Ученица 11-го класса школы № 31 Череповца Наталия Гущина прошла в полуфинал программы «Умницы и умники».

Темой игры были соратники Петра I. Наталия Гущина выбрала желтую дорожку и дала два правильных ответа.

– В конкурсе красноречия я заняла второе место и выбрала желтую дорожку. Я ее и хотела, потому что она не такая опасная, как красная, и не такая медленная, как зеленая. Мне достался вопрос про титул Александра Меншикова, которым его наградил австрийский император. Второй вопрос про монетную реформу Якова Брюса. Я много готовилась, поэтому вопросы мне показались несложными, я знала ответы. Полуфинал пройдет в середине февраля, посвящен будет Наполеону и людям его эпохи, — рассказала девушка cherinfo.ru.