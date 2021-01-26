В Череповце мужчина пытался подраться с охранником магазина, где его не обслужили без маски

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего местного жителя, устроившего скандал в супермаркете на улице Первомайской. Ему не понравилось замечание охранника, который попросил его надеть маску.

«В ответ гражданин грубо ответил, стал выражаться нецензурной бранью в адрес работников супермаркета. Охранник пояснил, что при отсутствии медицинской маски кассир не продаст товар. После этого мужчина стал оскорблять его и попытался развязать драку», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

На задержанного составили протокол за мелкое хулиганство.