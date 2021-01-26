Жительница Великого Устюга вместе с внучкой спаслась из горящей квартиры через окно

В Великом Устюге утром 26 января произошел пожар в квартире на первом этаже дома №68 по улице Виноградова.

В результате происшествия пострадала 70-летняя женщина. Из горящей квартиры она и ее 16-летняя внучка выбрались через окно. Пенсионерку передали медикам скорой помощи, у нее диагностированы ожоги.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, наиболее вероятная причина пожара, как отмечают в УМЧС по Вологодской области, короткое замыкание электропроводки.

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