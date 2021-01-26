В Череповце мужчина лишился 30 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в Большой театр

Житель Ленинградской области, находившийся в Череповце в командировке, лишился 30 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в Большой театр. Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию.

34-летний потерпевший рассказал правоохранителям, что незадолго до происшествия познакомился на сайте знакомств с девушкой. Та предложила ему, после того, как он вернется домой, вместе сходить в Большой театр. Новая знакомая кинула мужчине ссылку в одном из мессенджеров. Перейдя по ней, мужчина оплатил два билета в онлайн-кассе.

— После оплаты гражданка пообещала мужчине вернуть деньги и направила ему еще одну ссылку на перевод денежных средств. Мужчина вновь доверился и перешел по ссылке. После всех манипуляций с банковского счета жителя Ленинградской области были списаны 31 000 рублей. Мужчина попытался связать со знакомой, но она не отвечала на звонки и переписку, после этого гражданин понял, что его обманули, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее NewsVo сообщал, что череповчанин стал жертвой дистанционного мошенничества, пытаясь купить билеты на самолет Москва-Тюмень в интернете. Со счета мужчины списали 46,5 тысяч рублей.